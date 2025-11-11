Умєров відреагував на чутки про вплив на нього Міндіча
- Рустем Умєров заявив, що під час роботи в Міноборони він не перебував під впливом жодних осіб.
Секретар РНБО підтвердив, що мав зустріч з Міндичем, і розповів її деталі.
Представники САП стверджують, що Тимур Міндіч здійсював незаконну діяльність шляхом впливу на ексміністра енергетики та ексміністр оборони. Умєров прокоментував ці заяви.
За інформацією САП, Міндіч успішно реалізовував свої оборудки завдяки особистим зв'язкам з високопосадовцями, зокрема ексміністром оборони Рустемом Умєровим, передає 24 Канал.
Дивіться також Є 2 варіанти: політолог припустив стратегію команди Зеленського у "справі Міндіча"
Як Умєров відреагував на чутки про вплив Міндіча?
Увечері 11 листопада у пості в фейсбуці секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що "будь-які спроби пов'язати його роботу в Міноборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні".
Він розповів, що перебуваючи на посаді міністра, мав регулярні зустрічі з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо.
Зокрема, Умєров визнав, що зустрічався з Міндічем. Вони обговорювали питання щодо бронежилетів за контрактом.
У результаті контракт розірвали, бо продукція не відповідала вимогам, і жодного товару так і не поставили.
Прошу перевіряти будь-які гучні заяви та завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам ЗМІ,
– підкреслив секретар РНБО.
Що відомо про справу Міндіча?
10 листопада НАБУ оголосило про проведення масштабної операції "Мідас". Йшлося про викриття корупційної схеми у сфері енергетики.
Слідство встановило, що група впливових осіб на чолі з бізнесменом Міндичем створила "систему відкатів" на контрактах. Постачальників "Енергоатома" змушували сплачувати учасникам злочинного угруповання 10 – 15 відсотків від контракту. Ці гроші потім "відмивалися" через офіс у Києві.
Сім учасникам злочинної групи повідомили про підозру. Серед них – Тимур Міндіч, який втік з країни напередодні обшуків.