Умєров відреагував на чутки про вплив на нього Міндіча

Представники САП стверджують, що Тимур Міндіч здійсював незаконну діяльність шляхом впливу на ексміністра енергетики та ексміністр оборони. Умєров прокоментував ці заяви.

За інформацією САП, Міндіч успішно реалізовував свої оборудки завдяки особистим зв'язкам з високопосадовцями, зокрема ексміністром оборони Рустемом Умєровим, передає 24 Канал.

Дивіться також Є 2 варіанти: політолог припустив стратегію команди Зеленського у "справі Міндіча"

Як Умєров відреагував на чутки про вплив Міндіча?

Увечері 11 листопада у пості в фейсбуці секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що "будь-які спроби пов'язати його роботу в Міноборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні".

Він розповів, що перебуваючи на посаді міністра, мав регулярні зустрічі з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо.

Зокрема, Умєров визнав, що зустрічався з Міндічем. Вони обговорювали питання щодо бронежилетів за контрактом.

У результаті контракт розірвали, бо продукція не відповідала вимогам, і жодного товару так і не поставили.

Прошу перевіряти будь-які гучні заяви та завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам ЗМІ,

– підкреслив секретар РНБО.

Що відомо про справу Міндіча?