При Януковиче там не было пакетика из "Новой почты", – Зеленский о деле против Тимошенко

Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко снова судят. ️️Зеленский отреагировал на новое дело НАБУ в отношении нее.

Его заявление прозвучало во время общения с журналистами 20 января.

Что сказал Зеленский о деле Тимошенко?

Президент отметил, что не стоит сравнивать новое дело Тимошенко со временами Януковича.

Честно говоря, я бы это со временами Януковича не сравнивал бы. По крайней мере я не помню, чтобы там был пакетик с "Новой почты",

– сказал он.

И добавил, "если серьезно", то не видит, как обвинения Тимошенко связаны с выборами в Украине.

Справочно. На видео со следственными действиями НАБУ у Юлии Тимошенко обнаружили средства в пакете с логотипом "Новой Почты".

Президент предположил, что обнародованные видео и детали следствия больше свидетельствуют об очередной попытке влияния на монобольшинство в Верховной Раде. Также он отметил, что подобные попытки были раньше и, вероятно, еще повторятся.

"Это не первый раз, я в это уже говорил. Наверное, и не последний. Все хотят каким-то образом влиять на монобольшинство", – отметил глава государства.

Дело Тимошенко: что известно?