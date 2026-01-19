В какой атмосфере проходил судебный процесс над Тимошенко, рассказали в BBC News Украина, передает 24 Канал.
Адвокат чуть ли не сразу просил перерыв
Председательствующий судья Виталий Дубас в начале заседания попросил "не растекаться мыслью по дереву", потому что имел мало времени. Он сразу поинтересовался, есть ли у кого-то отводы.
Адвокат заявил, что на прошлом заседании к этому вопросу даже не перешли. Однако, это судья возразил.
После этого защита Тимошенко начала "объяснять", почему Дубас должен быть отстранен от председательства на этом заседании.
Адвокат поинтересовался, когда материалы дела в полном формате поступили к Дубасу. Судья спросил, для чего это выяснять.
"Я потом скажу, для чего", – ответил адвокат.
Оказывается, аргумент защиты Тимошенко в том, что судья ВАКС якобы получил материалы дела в 16:30 после того, как автораспределение в 14:08 назначил его рассматривать их. А это является грубым процессуальным нарушением.
На это детектив НАБУ отметил, что материалы дел подаются в ВАКС до 14 часов. Такое правило действует еще с 2019 года.
"Для решения вопроса об отводе я должен выяснить этот вопрос", – продолжал адвокат.
Отвод или есть, или нет,
– подчеркнул Дубас.
После этого адвокат начал просить о перерыве, чтобы он смог ознакомиться с материалами о дате и времени поступления материалов дела в суд.
"Антиконстит... Антикоррупционный суд"
После перерыва адвокат заявил, что в материалах дела нет данных о поступлении того, что он так требовал.
Суд снова повторил, как происходит процедура и порекомендовал обратиться с этим вопросом в канцелярию ВАКС.
Дубас в очередной раз поинтересовался об отводах или самоотводах.
"Пока отводов нет, но этот вопрос мы будем действительно выяснять", – в конце концов сдался адвокат.
То, что так интересовало его, сама Тимошенко назвала "экстраординарной ситуацией" и снова начала говорить о незаконности решений по ней.
"НАБУ, САП и Антиконстит..." – почти ошиблась Тимошенко в названии суда, но вовремя исправилась.
Антикоррупционный суд есть не разные ветви, а это по сути одна система, которая занимается политическими репрессиями на заказ,
– в конце концов сказала она.
Тимошенко также собирается обращаться к "мониторингового комитета ПАСЕ и всех украинских контролирующих органов, которые следят за соблюдением законов в системе правосудия".
"Есть ли у вас при таких обстоятельствах основания для самоотвода?" – спросила защита Тимошенко у Дубаса.
"Конечно, что нет... Если вы видите нарушения, вы имели право заявить отводы: или все вместе, или отдельный", – прозвучал ответ.
"А у нас документов нет", – отметил адвокат.
"Это – ваше право, не обязанность, а право. Ну и вообще, перефразируя известную фразу: "Отвод – это оружие пролетариата", – ответил судья.
"А сталинские суды – это чье оружие?" – вмешалась Тимошенко.
"Давайте не сравнивать!" - ответил ей судья.
"Это – не сравнение. Это – констатация!" – заявила лидер "Батькивщины".
"Хочу смотреть в глаза этому террористу!"
Еще один вопрос, который вызвал дискуссии, это в каком режиме осуществлять рассмотрение ходатайства: открытом или закрытом.
Детектив отметил, что некоторые сведения содержат тайну досудебного расследования, поэтому просил перевести заседание в закрытый режим. На это не согласилась Тимошенко, отметив, что если надо, могут и адреса озвучить.
Адвокат тоже не видел никаких оснований для перевода заседания в закрытый режим.
Тайна следствия уже известна всей стране благодаря НАБУ. Для чего делать эти инсинуации? Закрыть надо дело,
– заявил он.
После этого Тимошенко снова вмешалась. Она поднялась, потому что хотела "посмотреть в глаза этому террористу", то есть детективу.
"Они хотят изолировать меня и не дать возможность работать!" – не умолкала подозреваемая.
"Ты – цирковой клоун! Пошел вон отсюда!"
В конце концов судья предпочел закрытый режим, после чего поднялся настоящий скандал.
Представители "Батькивщины" в адрес судьи Дубаса начали выкрикивать: "Судилище!", "Позор!", "Авантюрист!", "Жулик!".
У вас киреевщина снова началась в антикоррупционном суде!
– также кричала Тимошенко.
"Это – судилище! И вы – участник преступления!" – кричал депутат Бондарев на уши судебной охране.
Судья Дубас попросил его назваться, а когда услышал, что это – народный депутат, заметил: "Отлично! Есть регламентный комитет, возможно, он когда-то рассмотрит этот вопрос".
"Конечно! И по вам тоже будут рассматривать. И вас судить будут!" – прокричал Бондарев.
А потом начал нападать на детектива: "Ты – жулик и вор! И будешь нести ответственность за это когда-то! Ты будешь сидеть за решеткой! Ты – цирковой клоун! Пошел вон отсюда!"
Досталось детективу и от депутата Кучеренко.
Ну что ты боишься! Ты же такой красивый: борода у тебя! Ну что ты прячешь от людей!? Ты клоун! Ты участник циркового представления!
– кричал представитель "Батькивщины".
Тем временем Юлия Тимошенко все повторяла: "Тише! Тише!"
Почему Тимошенко снова в суде?
САП и НАБУ 14 января сообщили Тимошенко о подозрении в попытках подкупа народных депутатов разных политических сил с целью влияния на их голосование за отдельные законопроекты.
Впоследствии появились аудиозаписи вероятной причастности лидера "Батькивщины" к правонарушению. Но сама Тимошенко отвергла все обвинения.
Она заверила, что разговора, опубликованной НАБУ, якобы не было никогда в ее жизни. И выразила надежду на независимую экспертизу.
Суд 19 января не смог принять решение об аресте имущества Юлии Тимошенко. Следующее заседание состоится 20 января.
Ранее ей уже избрали меру пресечения в виде залога в более 33 миллионов 280 тысяч гривен. Впрочем, еще до этого Тимошенко жаловалась, что не сможет оплатить залог, потому что ее счета заблокированы.