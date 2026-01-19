У якій атмосфері відбувався судовий процес над Тимошенко, розповіли у BBC News Україна, передає 24 Канал.

Адвокат ледь не одразу просив перерву

Головуючий суддя Віталій Дубас на початку засідання попросив "не розтікатися думкою по дереву", бо мав обмаль часу. Він одразу поцікавився, чи є у когось відводи.

Адвокат заявив, що на минулому засіданні до цього питання навіть не перейшли. Однак, це суддя заперечив.

Після цього захист Тимошенко почав "пояснювати", чому Дубас має бути усунений від головування на цьому засіданні.

Адвокат поцікавився, коли матеріали справи у повному форматі надійшли до Дубаса. Суддя запитав, для чого це з'ясовувати.

"Я потім скажу, для чого", – відповів адвокат.

Виявляється, аргумент захисту Тимошенко у тому, що суддя ВАКС начебто отримав матеріали справи о 16:30 після того, як авторозподіл о 14:08 призначив його розглядати їх. А це є грубим процесуальним порушенням.

На це детектив НАБУ зауважив, що матеріали справ подаються до ВАКС до 14 години. Таке правило діє ще з 2019 року.

"Для вирішення питання про відвід я маю з'ясувати це питання", – продовжував адвокат.

Відвід або є, або немає,

– наголосив Дубас.