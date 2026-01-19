У якій атмосфері відбувався судовий процес над Тимошенко, розповіли у BBC News Україна, передає 24 Канал.
Адвокат ледь не одразу просив перерву
Головуючий суддя Віталій Дубас на початку засідання попросив "не розтікатися думкою по дереву", бо мав обмаль часу. Він одразу поцікавився, чи є у когось відводи.
Адвокат заявив, що на минулому засіданні до цього питання навіть не перейшли. Однак, це суддя заперечив.
Після цього захист Тимошенко почав "пояснювати", чому Дубас має бути усунений від головування на цьому засіданні.
Адвокат поцікавився, коли матеріали справи у повному форматі надійшли до Дубаса. Суддя запитав, для чого це з'ясовувати.
"Я потім скажу, для чого", – відповів адвокат.
Виявляється, аргумент захисту Тимошенко у тому, що суддя ВАКС начебто отримав матеріали справи о 16:30 після того, як авторозподіл о 14:08 призначив його розглядати їх. А це є грубим процесуальним порушенням.
На це детектив НАБУ зауважив, що матеріали справ подаються до ВАКС до 14 години. Таке правило діє ще з 2019 року.
"Для вирішення питання про відвід я маю з'ясувати це питання", – продовжував адвокат.
Відвід або є, або немає,
– наголосив Дубас.
Після цього адвокат почав просити про перерву, аби він зміг ознайомитися з матеріалами про дату і час надходження матеріалів справи до суду.
"Антиконстит… Антикорупційний суд"
Після перерви адвокат заявив, що у матеріалах справи немає даних про надходження того, що він так вимагав.
Суд знову повторив, як відбувається процедура і порекомендував звернутися із цим питанням до канцелярії ВАКС.
Дубас вкотре поцікавився про відводи чи самовідводи.
"Поки що відводів нема, але це питання ми будемо дійсно з'ясовувати", – зрештою здався адвокат.
Те, що так цікавило його, сама Тимошенко назвала "екстраординарною ситуацією" і знову почала говорити про незаконність рішень щодо неї.
"НАБУ, САП і Антиконстит..." – майже помилилися Тимошенко у назві суду, але вчасно виправилася.
Антикорупційний суд є не різні гілки, а це є по суті одна система, яка займається політичними репресіями на замовлення,
– зрештою сказала вона.
Тимошенко також збирається звертатися до "моніторингового комітету ПАРЄ та усіх українських контролюючих органів, які слідкують за дотриманням законів у системі правосуддя".
"Чи є у вас за таких обставин підстави для самовідводу?" – запитав захист Тимошенко у Дубаса.
"Звісно, що ні... Якщо ви вбачаєте порушення, ви мали право заявити відводи: або всі разом, або окремий", – прозвучала відповідь.
"А в нас документів немає", – зазначив адвокат.
"Це – ваше право, не обов'язок, а право. Ну і взагалі, перефразовуючи відому фразу: "Відвід – це зброя пролетаріату", – відповів суддя.
"А сталінські суди – це чия зброя?" – втрутилася Тимошенко.
"Давайте не порівнювати!" - відповів їй суддя.
"Це – не порівняння. Це – констатація!" – заявила лідерка "Батьківщини".
"Хочу дивитись в очі цьому терористу!"
Ще одне питання, яке викликало дискусії, це в якому режимі здійснювати розгляд клопотання: відкритому чи закритому.
Детектив зазначив, що деякі відомості містять таємницю досудового розслідування, тому просив перевести засідання у закритий режим. На це не погодилася Тимошенко, зазначивши, що якщо треба, можуть й адреси озвучити.
Адвокат теж не вбачав жодної підстави для переведення засідання у закритий режим.
Таємниця слідства вже відома всій країні завдяки НАБУ. Для чого робити ці інсинуації? Закрити треба справу,
– заявив він.
Після цього Тимошенко знову втрутилася. Вона піднялася, бо хотіла "подивитись в очі цьому терористу", тобто детективу.
"Вони хочуть ізолювати мене і не дати можливість працювати!" – не вгавала підозрювана.
"Ти – цирковий клоун! Пішов вон отсюда!"
Зрештою суддя надав перевагу закритому режиму, після чого здійнявся справжній скандал.
Представники "Батьківщини" на адресу судді Дубаса почали вигукувати: "Судилище!", "Ганьба!", "Авантюрист!", "Жулік!".
У вас кірєєвщина знову почалася у антикорупційному суді!
– також кричала Тимошенко.
"Це – судилище! І ви – учасник злочину!" – кричав депутат Бондарєв на вуха судовій охороні.
Суддя Дубас попросив його назватися, а коли почув, що це – народний депутат, зауважив: "Чудово! Є регламентний комітет, можливо, він колись розгляне це питання".
"Канєшно! І по вам тоже будуть розглядати. Та й вас судити будуть!" – прокричав Бондарєв.
А потім почав нападати на детектива: "Ти – жулік і вор! І будеш нести відповідальність за це колись! Ти будеш сидіти за ґратами! Ти – цирковий клоун! Пішов вон отсюда!"
Дісталося детективу й від депутата Кучеренка.
Ну що ти боїшся! Ти ж такий красивий: борода в тебе! Ну що ти ховаєш від людей!? Ти клоун! Ти учасник циркової вистави!
– кричав представник "Батьківщини".
Тим часом Юлія Тимошенко все повторювала: "Тіше! Тіше!"
Чому Тимошенко знову у суді?
САП та НАБУ 14 січня повідомили Тимошенко про підозру у спробах підкупу народних депутатів різних політичних сил із метою впливу на їхнє голосування за окремі законопроєкти.
Згодом з'явилися аудіозаписи ймовірної причетності лідерки "Батьківщини" до правопорушення. Але сама Тимошенко відкинула всі звинувачення.
Вона запевнила, що розмови, опублікованої НАБУ, нібито не було ніколи в її житті. Та висловила сподівання на незалежну експертизу.
Суд 19 січня не зміг ухвалити рішення про арешт майна Юлії Тимошенко. Наступне засідання відбудеться 20 січня.
Раніше їй уже обрали запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони 280 тисяч гривень. Втім, ще до цього Тимошенко бідкалася, що не зможе сплатити заставу, бо її рахунки заблоковані.