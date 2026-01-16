Тимошенко назвала плівки НАБУ сфальсифікованими. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на УП.

Що сказала Тимошенко про плівки НАБУ?

Тимошенко запевнила, що розмови, опублікованої НАБУ, нібито не було ніколи в її житті.

"По-перше, я хочу дуже чітко сказати, що я ніколи таких слів не говорила. Сьогодні я дам докази в суді, що ця аудіодоріжка абсолютно сфальшована", – сказала вона.

Журналісти ще раз поцікавилися, чи не пропонувала Тимошенко депутатам гроші. Натомість лідерка "Батьківщини" повторила:

Ніколи в житті такої розмови не було. Ніколи в житті… Я говорю вам, що ця розмова не існує.

Лідерка "Батьківщини" висловила сподівання, що на судовому засіданні оригінали плівок нададуть для експертизи.

Вона запевнила, що буде зроблена "незалежна експертиза, яка дасть всі відповіді на всі питання".

Насамкінець Тимошенко додала, що справа проти неї – "абсолютно замовне політичне дійство", і ніякого запобіжного заходу не може бути, бо "не існує події злочину".

Що відомо про справу Тимошенко?