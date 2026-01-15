Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці. Подробиці передає 24 Канал.

Що відомо про блокування рахунків Тимошенко?

Надвечір 15 січня Юлія Тимошенко стикнулася з проблемою блокування рахунків. За її словами, вона планувала сплатити заставу із грошей, нібито отриманих як компенсація "за політичні переслідування одного недалекого "диктатора". Однак рахунки заблокували ще до рішення суду у її справі.

Варто зазначити, що САП просив суд обрати для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 мільйонів гривень.

Нардепка також поскаржилася на "антикорупційне правосуддя міжнародних шахраїв". Вона зухвало заявила, що такі рішення її в жодному разі не зупинять.

Ви, наївні, певно, думаєте, що такими примітивними кроками змусите мене тікати або припинити боротьбу. Ви дуже сильно помиляєтеся,

– висловилася Юлія Тимошенко.

Окрім того, у своєму дописі вона не забула згадати й Віктора Януковича, а також проілюструвала висловлене оригінальною картинкою.



Тимошенко заявила про блокування своїх рахунків / Скриншот з її сторінки

