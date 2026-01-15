Об этом она написала на своей Facebook-странице. Подробности передает 24 Канал.

К теме "Пленки Тимошенко": все о скандальном деле торговли голосами в Раде: что известно о блокировке счетов Тимошенко

Что известно о блокировании счетов Тимошенко?

К вечеру 15 января Юлия Тимошенко столкнулась с проблемой блокировки счетов. По ее словам, она хотела уплатить залог из денег, якобы полученных в качестве компенсации "за политические преследования одного недалекого "диктатора". Однако счета заблокировали еще до решения суда по ее делу.

Стоит отметить, что САП просил суд избрать для Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов гривен.

Нардеп также пожаловалась на "антикоррупционное правосудие международных мошенников". Она дерзко заявила, что такие решения ее ни в коем случае не остановят.

Вы, наивные, вероятно, думаете, что такими примитивными шагами заставите меня бежать или прекратить борьбу. Вы очень сильно ошибаетесь,

– высказалась Юлия Тимошенко.

Кроме того, в своей заметке она не забыла вспомнить и Виктора Януковича, а также проиллюстрировала высказанное оригинальной картинкой.



Тимошенко заявила о блокировании своих счетов / Скриншот с ее страницы

Что известно о деле Тимошенко?