Об этом она написала на своей Facebook-странице. Подробности передает 24 Канал.
Что известно о блокировании счетов Тимошенко?
К вечеру 15 января Юлия Тимошенко столкнулась с проблемой блокировки счетов. По ее словам, она хотела уплатить залог из денег, якобы полученных в качестве компенсации "за политические преследования одного недалекого "диктатора". Однако счета заблокировали еще до решения суда по ее делу.
Стоит отметить, что САП просил суд избрать для Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов гривен.
Нардеп также пожаловалась на "антикоррупционное правосудие международных мошенников". Она дерзко заявила, что такие решения ее ни в коем случае не остановят.
Вы, наивные, вероятно, думаете, что такими примитивными шагами заставите меня бежать или прекратить борьбу. Вы очень сильно ошибаетесь,
– высказалась Юлия Тимошенко.
Кроме того, в своей заметке она не забыла вспомнить и Виктора Януковича, а также проиллюстрировала высказанное оригинальной картинкой.
Тимошенко заявила о блокировании своих счетов / Скриншот с ее страницы
Что известно о деле Тимошенко?
14 января 2026 года антикоррупционные органы вручили главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко подозрение по части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о предложении или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное в особо крупном размере. За это ей грозит заключение сроком до 10 лет.
По версии следствия, Тимошенко организовала схему системного подкупа народных депутатов: им предлагали регулярные денежные выплаты в обмен на лояльное голосование в Верховной Раде по определенным законопроектам. НАБУ обнародовало аудиозаписи, на которых, по данным следствия, обсуждаются конкретные "тарифы" за голосование.
Сама Тимошенко все обвинения категорически отвергает. Она заявила, что опубликованные пленки к ней не имеют никакого отношения, назвала дело политическим давлением и пообещала доказать свою невиновность в суде.