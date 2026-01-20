Укр Рус
24 Канал Новини України За Януковича там не було пакетика з "Нової пошти", – Зеленський про справу проти Тимошенко
20 січня, 14:50
3

За Януковича там не було пакетика з "Нової пошти", – Зеленський про справу проти Тимошенко

Софія Рожик
Основні тези
  • Зеленський заявив, що нову справу проти Тимошенко не слід порівнювати з часами Януковича.
  • Президент вважає, що звинувачення Тимошенко можуть бути спробою впливу на монобільшість у Верховній Раді.

Лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко знову судять. ️️Зеленський відреагував на нову справу НАБУ щодо неї.

Його заява прозвучала під час спілкування з журналістами 20 січня.

Дивіться також "Клоун, пішов вон отсюда!": нове засідання у справі Тимошенко "вибухнуло" гучними цитатами 

Що сказав Зеленський про справу Тимошенко?

Президент зауважив, що не варто порівнювати нову справу Тимошенко з часами Януковича. 

Чесно кажучи, я б це з часами Януковича не порівнював би. Принаймні я не пам'ятаю, щоб там був пакетик з "Нової пошти",
– сказав він.

І додав, "якщо серйозно", то не бачить, як обвинувачення Тимошенко пов'язані з виборами в Україні.

Довідково. На відео зі слідчими діями НАБУ у Юлії Тимошенко виявили кошти у пакеті з логотипом "Нової Пошти". 

Президент припустив, що оприлюднені відео та деталі слідства більше свідчать про чергову спробу впливу на монобільшість у Верховній Раді. Також він наголосив, що подібні спроби були раніше і, ймовірно, ще повторяться. 

"Це не перший раз, я в це вже говорив. Напевно, і не останній. Всі хочуть якимось чином впливати на монобільшість", – зазначив глава держави.

Справа Тимошенко: що відомо?

  • 14 січня НАБУ та САП вручили Тимошенко підозру у спробах підкупу нардепів різних політичних сил із метою впливу на їхнє голосування за окремі законопроєкти. Згодом слідчі опублікували аудіозаписи, які можуть підтверджувати причетність лідерки "Батьківщини" до правопорушення. 

  • Але сама Тимошенко відкидає всі звинувачення. А ще запевняє, що розмови, опублікованої НАБУ, не було ніколи в її житті. Справу проти себе вона називає "політичним переслідуванням".

  • 19 січня намагався ухвалити рішення про арешт майна Тимошенко, але безрезультатно. Нове засідання призначили на 20 січня.

  • Раніше лідерці "Батьківщини" обрали запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони 280 тисяч гривень. 20 січня частину коштів уже почали вносити.