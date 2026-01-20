Його заява прозвучала під час спілкування з журналістами 20 січня.
Що сказав Зеленський про справу Тимошенко?
Президент зауважив, що не варто порівнювати нову справу Тимошенко з часами Януковича.
Чесно кажучи, я б це з часами Януковича не порівнював би. Принаймні я не пам'ятаю, щоб там був пакетик з "Нової пошти",
– сказав він.
І додав, "якщо серйозно", то не бачить, як обвинувачення Тимошенко пов'язані з виборами в Україні.
Довідково. На відео зі слідчими діями НАБУ у Юлії Тимошенко виявили кошти у пакеті з логотипом "Нової Пошти".
Президент припустив, що оприлюднені відео та деталі слідства більше свідчать про чергову спробу впливу на монобільшість у Верховній Раді. Також він наголосив, що подібні спроби були раніше і, ймовірно, ще повторяться.
"Це не перший раз, я в це вже говорив. Напевно, і не останній. Всі хочуть якимось чином впливати на монобільшість", – зазначив глава держави.
Справа Тимошенко: що відомо?
14 січня НАБУ та САП вручили Тимошенко підозру у спробах підкупу нардепів різних політичних сил із метою впливу на їхнє голосування за окремі законопроєкти. Згодом слідчі опублікували аудіозаписи, які можуть підтверджувати причетність лідерки "Батьківщини" до правопорушення.
Але сама Тимошенко відкидає всі звинувачення. А ще запевняє, що розмови, опублікованої НАБУ, не було ніколи в її житті. Справу проти себе вона називає "політичним переслідуванням".
19 січня намагався ухвалити рішення про арешт майна Тимошенко, але безрезультатно. Нове засідання призначили на 20 січня.
Раніше лідерці "Батьківщини" обрали запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони 280 тисяч гривень. 20 січня частину коштів уже почали вносити.