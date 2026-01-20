Його заява прозвучала під час спілкування з журналістами 20 січня.

Дивіться також "Клоун, пішов вон отсюда!": нове засідання у справі Тимошенко "вибухнуло" гучними цитатами

Що сказав Зеленський про справу Тимошенко?

Президент зауважив, що не варто порівнювати нову справу Тимошенко з часами Януковича.

Чесно кажучи, я б це з часами Януковича не порівнював би. Принаймні я не пам'ятаю, щоб там був пакетик з "Нової пошти",

– сказав він.

І додав, "якщо серйозно", то не бачить, як обвинувачення Тимошенко пов'язані з виборами в Україні.

Довідково. На відео зі слідчими діями НАБУ у Юлії Тимошенко виявили кошти у пакеті з логотипом "Нової Пошти".

Президент припустив, що оприлюднені відео та деталі слідства більше свідчать про чергову спробу впливу на монобільшість у Верховній Раді. Також він наголосив, що подібні спроби були раніше і, ймовірно, ще повторяться.

"Це не перший раз, я в це вже говорив. Напевно, і не останній. Всі хочуть якимось чином впливати на монобільшість", – зазначив глава держави.

Справа Тимошенко: що відомо?