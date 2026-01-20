Его заявление прозвучало во время общения с журналистами 20 января.
Смотрите также "Клоун, пошел вон отсюда!": новое заседание по делу Тимошенко "взорвалось" громкими цитатами
Что сказал Зеленский о деле Тимошенко?
Президент отметил, что не стоит сравнивать новое дело Тимошенко со временами Януковича.
Честно говоря, я бы это со временами Януковича не сравнивал бы. По крайней мере я не помню, чтобы там был пакетик с "Новой почты",
– сказал он.
И добавил, "если серьезно", то не видит, как обвинения Тимошенко связаны с выборами в Украине.
Справочно. На видео со следственными действиями НАБУ у Юлии Тимошенко обнаружили средства в пакете с логотипом "Новой Почты".
Президент предположил, что обнародованные видео и детали следствия больше свидетельствуют об очередной попытке влияния на монобольшинство в Верховной Раде. Также он отметил, что подобные попытки были раньше и, вероятно, еще повторятся.
"Это не первый раз, я в это уже говорил. Наверное, и не последний. Все хотят каким-то образом влиять на монобольшинство", – отметил глава государства.
Дело Тимошенко: что известно?
14 января НАБУ и САП вручили Тимошенко подозрение в попытках подкупа нардепов различных политических сил с целью влияния на их голосование за отдельные законопроекты. Впоследствии следователи опубликовали аудиозаписи, которые могут подтверждать причастность лидера "Батькивщины" к правонарушению.
Но сама Тимошенко отвергает все обвинения. А еще уверяет, что разговора, опубликованной НАБУ, не было никогда в ее жизни. Дело против себя она называет "политическим преследованием".
19 января пытался принять решение об аресте имущества Тимошенко, но безрезультатно. Новое заседание назначили на 20 января.
Ранее лидеру "Батькивщины" избрали меру пресечения в виде залога в более 33 миллионов 280 тысяч гривен. 20 января часть средств уже начали вносить.