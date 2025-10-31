У Труханова сказали, будут ли подавать апелляцию на решение суда

Геннадию Труханову избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Адвокаты уже пообещали, что обжалуют решение суда.

Постановление суда может быть обжаловано в течение 5 дней со дня объявления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Будет ли подавать защита Труханова апелляцию?

Геннадию Труханову избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 28 декабря 2025 года. Он также будет носить электронный браслет. Адвокат Александр Лысак пообещал обжаловать решение.

Он отметил, что хочет ознакомиться с полным судебным решением. На его основе можно сформировать апелляционное обращение.

Что известно о мере пресечения Труханову?