У Труханова сказали, чи подаватимуть апеляцію на рішення суду
31 жовтня, 18:49
Сергій Попович
Основні тези
  • Геннадій Труханов отримав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня 2025 року з електронним браслетом.
  • Адвокат Олександр Лисак заявив про намір оскаржити рішення суду після ознайомлення з повним текстом ухвали.

Геннадію Труханову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Адвокати вже пообіцяли, що оскаржать рішення суду.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом 5 днів з дня оголошення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Чи подаватиме захист Труханова апеляцію?

Геннадію Труханову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня 2025 року. Він також носитиме електронний браслет. Адвокат Олександр Лисак пообіцяв оскаржити рішення.

Він зазначив, що хоче ознайомитися з повним судовим рішенням. На його основі можна сформувати апеляційне звернення.

Що відомо про запобіжний захід Труханову?

  • Суд схвалив клопотання прокурорів про цілодобовий домашній арешт для Труханова на 60 діб. Він також носитиме електронний браслет.

  • Виняток – необхідність отримати невідкладну медичну допомогу та потреба прослідувати в укриття під час повітряної тривоги.

  • Поліцейські можуть приходити до Труханова, щоб перевірити, чи він носить браслет.