В Одессе прощаются с Демьяном Ганулом: как вспоминают активиста знакомые

В Одессе 19 марта проходит прощание с активистом Демьяном Ганулом. Мужчину убили в центре города выстрелами из пистолета несколькими днями ранее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное и телеканал "Киев".

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Как проходило прощание с Ганулом в Одессе

Журналисты Суспильного рассказали, что возле памятника Шевченко и на Аллее Героев в Одессе собрались друзья, знакомые и родственники погибшего Демьяна Ганула. Они спели гимн и почтили память минутой молчания.

Люди пришли на прощание с активистом с государственными и красно-черными флагами, а также с цветами.

Прощание с активистом Демьяном Ганулом / Фото Суспильного

Общественный деятель Наталья Михайленко, которая представляет "Украинский фотодневник" как фотокорреспондент, рассказала о своем знакомстве с Демьяном и их последнем разговоре. Она отметила, что общалась с активистом за 5 дней до трагедии.

Демьян был тем человеком, на которого можно было всегда положиться, знаете как, сильное плечо. Тот человек, который не отказывал, если ты к ней обращался за помощью, он всегда помогал,

– отметила женщина.

Активист Василий Дяченко отметил, что при жизни Демьян Ганул был целеустремленным, неудержимым и инициативным.

С активистом Демьяном Ганулом пришли попрощаться родные и близкие / Видео телеканала "Киев"

"Все правильно делал наш Демьян. Большой почет и честь ему за то, что он делал – за борьбу с пророссийскими настроениями в нашей родной Одессе", – сказал общественный деятель в комментарии корреспонденту телеканала "Киев".

Знакомые активиста Светлана и Вадим рассказали, что мужчина был настоящим и искренним патриотом, который всегда верил в то, что он делает.

Он был особым человеком и его деятельность не была оценена так, как она должна была быть оценена. Здесь его не понимали, здесь плакали за памятники Ленину и Пушкину, плакали за переименование улиц, за все российские маркеры, а он не боялся против этого бороться и этим был непонятен людям,

– говорят знакомые Ганула.

Активистка и общественный деятель Екатерина Мусиенко отметила для телеканала "Киев", что убийство Демьяна Ганула на самом деле – это потеря национального масштаба.

Демьяна Ганула провели в последний путь / Видео телеканала "Киев"

"Это очень сильный, добрый человек. В первую очередь, это украинский националист, который в течение последних десяти лет безостановочно боролся за украинскую Одессу, бескомпромиссно. Наше отношение к своим украинским националистам должно быть абсолютно однозначно. Мы все должны держаться друг друга", – сказала девушка.

Корреспондент Суспильного отметил, что по вопросам безопасности часть церемонии состоялась в парке Шевченко, другая – в другом месте.

К слову, Демьяна Ганула убили в центре Одессы 16 марта. Подозреваемого в этом преступлении уже задержали, он признал свою вину в суде.