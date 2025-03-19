В Одесі прощаються з Дем'яном Ганулом: як згадують активіста знайомі

В Одесі 19 березня відбувається прощання з активістом Дем'яном Ганулом. Чоловіка вбили у центрі міста пострілами з пістолета кількома днями раніше.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та телеканал "Київ".

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Як проходило прощання з Ганулом в Одесі

Журналісти Суспільного розповіли, що біля пам'ятника Шевченку та на Алеї Героїв в Одесі зібралися друзі, знайомі та родичі загиблого Дем'яна Ганула. Вони заспівали гімн і вшанували пам'ять хвилиною мовчання.

Люди прийшли на прощання з активістом з державними та червоно-чорними прапорами, а також із квітами.

Прощання з активістом Дем'яном Ганулом / Фото Суспільного

Громадська діячка Наталія Михайленко, яка представляє "Український фотощоденник" як фотокореспондент, розповіла про своє знайомство з Дем'яном та їхню останню розмову. Вона зазначила, що спілкувалася з активістом за 5 днів до трагедії.

Дем'ян був тою людиною, на яку можна було завжди покластися, знаєте як, сильне плече. Та людина, яка не відмовляла, якщо ти до неї звертався по допомогу, він завжди допомагав,

– зазначила жінка.

Активіст Василь Дяченко наголосив, що за життя Дем'ян Ганул був цілеспрямованим, нестримним та ініціативним.

З активістом Дем'яном Ганулом прийшли попрощатися рідні та близькі / Відео телеканалу "Київ"

"Все правильно робив наш Дем'ян. Велика шана і честь йому за те, що він робив – за боротьбу з проросійськими настроями в нашій рідній Одесі", – сказав громадський діяч у коментарі кореспондентці телеканалу "Київ".

Знайомі активіста Світлана та Вадим розповіли, що чоловік був справжнім та щирим патріотом, який завжди вірив в те, що він робить.

Він був особливою людиною і його діяльність не була оцінена так, як вона мала бути оцінена. Тут його не розуміли, тут плакали за пам'ятники Леніну і Пушкіну, плакали за перейменування вулиць, за всі російські маркери, а він не боявся проти цього боротися і цим був незрозумілий людям,

– кажуть знайомі Ганула.

Активістка та громадська діячка Катерина Мусієнко зазначила для телеканалу "Київ", що вбивство Дем'яна Ганула насправді – це втрата національного масштабу.

Дем'яна Ганула провели в останню путь / Відео телеканалу "Київ"

"Це дуже сильна, добра людина. В першу чергу, це український націоналіст, який протягом останніх десяти років беззупинно виборював українську Одесу, безкомпромісно. Наше ставлення до своїх українських націоналістів має бути абсолютно однозначно. Ми всі маємо триматися один одного", – сказала дівчина.

Кореспондент Суспільного наголосив, що З питань безпеки частина церемонії відбулась у парку Шевченка, інша — в другому місці.

Пізніше журналісти hromadske розповіли, що подальша процесія прощання відбулася у Соборі Різдва Христового ПЦУ. Провести Ганула в останню путь туди зібралися понад півтори сотні людей. Серед них – військовослужбовці, активісти, родичі та містяни.

Прощання з Дем'яном Ганулом у Соборі Різдва Христового в Одесі / Фото hromadske

До слова, Дем'яна Ганула вбили у центрі Одеси 16 березня. Підозрюваного у цьому злочині вже затримали, він визнав свою провину у суді.