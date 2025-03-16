Заместитель руководителя Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Руслан Веремчук рассказал детали закрытого судебного заседания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Подозреваемый признал вину

По информации Веремчука, фигурант признал свою вину. Напомним, суд удовлетворил ходатайство следователей, Шалаева отправили на 60 дней под стражу без возможности выйти под залог.

Закрытое заседание обусловлено тем, что на нем называли фамилии и имена свидетелей. Кроме того, озвучены детали, разглашение которых может повредить дальнейшему следствию.

Задержан исполнитель данного преступления. Одна из версий следствия – это убийство на заказ. Принимаются меры по установлению заказчика, а также других соучастников преступления,

– добавил Веремчук.

Напомним, подозреваемый военнослужащий был переведен в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода в июле 2024 года, а с февраля 2025 года объявлен в розыск как дезертир. Там уже осудили преступление в Одессе.