Там и в 28-й бригаде уже отреагировали на инцидент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска и "Общественные новости".

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Какую реакцию вызвало убийство Демьяна Ганула

В Сухопутных войсках прокомментировали убийство Демьяна Ганула военнослужащим и заявили, что такие преступления недопустимы и не должны иметь места в рядах защитников Украины.

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины, как институт, стоящий на защите демократических ценностей, целостности и независимости нашей страны, действуют на принципах строгой дисциплины, законности и справедливости,

– говорят в Сухопутных войсках.

А также уверяют, что командование будет полностью способствовать всестороннему и беспристрастному расследованию этого резонансного дела. Там добавляют, что с целью предотвращения подобных случаев в будущем, принимаются меры по усилению контроля за соблюдением воинской дисциплины.

Как сообщает "Суспільне Новини", в 28-й бригаде также отреагировали на инцидент и прокомментировали задержание их военнослужащего, которого подозревают в убийстве Демьяна Ганула. По их данным, его перевели в часть 13 июля 2024 года.

Однако, после этого он почти все время был на лечении и не привлекался к выполнению боевых задач, а с 22 февраля 2025 года ушел в СЗЧ.