Там та у 28-й бригаді вже відреагували на інцидент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська та "Суспільне Новини".

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Яку реакцію викликало вбивство Дем'яна Ганула

У Сухопутних військах прокоментували вбивство Дем'яна Ганула військовослужбовцем та заявили, що такі злочини є неприпустимими та не повинні мати місця в лавах захисників України.

Сухопутні війська Збройних Сил України, як інституція, що стоїть на захисті демократичних цінностей, цілісності та Незалежності нашої країни, діють на засадах суворої дисципліни, законності та справедливості,

– кажуть у Сухопутних військах.

А також запевняють, що командування повністю сприятиме всебічному та неупередженому розслідуванню цієї резонансної справи. Там додають, що з метою запобігання подібним випадкам у майбутньому, вживаються заходи щодо посилення контролю за дотриманням військової дисципліни.

Як повідомляє "Суспільне Новини", у 28-й бригаді також відреагували на інцидент та прокоментували затримання їхнього військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві Дем'яна Ганула. За їхніми даними, його перевели в частину 13 липня 2024 року.

Однак, після цього він майже весь час був на лікуванні й не залучався до виконання бойових завдань, а з 22 лютого 2025 року пішов у СЗЧ.