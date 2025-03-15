Среди возможных версий: заказное убийство, профессиональная деятельность и личная неприязнь. Не исключают правоохранители и российский след, передает 24 Канал.

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"Это была показательная казнь"

Убежден, что это однозначно было заказное убийство друг Ганула Юрий Дегас. По словам предпринимателя, вечером 14 марта у него была запланирована встреча с активистом и журналистами. О смерти Демьяна ему сообщила знакомая.

Дегас сказал, что Ганул ему рассказывал о том, что за ним достаточно давно следили.

Общественный деятель Владислав Балинский считает, что Ганула "показательно казнили" за его проукраинскую позицию. По словам мужчины, погибший был публичным человеком, который имел влияние на общество, особенно на молодежь.

Все то, что происходило за защиту государственной позиции в Одессе, это происходило при поддержке Демьяна. Поэтому такая показательная фигура была показательно казнена, и это очень-очень плохо для имиджа Украины как государства, – отметил Балинский.

Также общественный деятель предполагает, что убийство может быть связано с событиями 2 мая 2014 году на Куликовом поле возле Дома профсоюза. Тогда произошли столкновения проукраинских активистов, среди которых был и Ганул, с пророссийскими.

Как раз накануне убийства Ганула 13 марта ЕСПЧ признал Украину в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года виновной, но подчеркнул роль России в разжигании насилия.

Военный Сергей Гуцалюк считает убийство Ганула политическим. По мнению друга погибшего, его можно поставить в один ряд с убийством Ирины Фарион. Военный указал, что трагедия произошла средь бела дня "на проспекте центральном, в квартале от областного управления СБУ". Убийца действовал "под камерами, не скрываясь".

Гуцалюк считает, что демонстративное убийство было направлено прежде всего на запугивание украинского общества.