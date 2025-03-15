Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что сказал Вэнс о скандале в Белом доме

Джея Ди Вэнса попросили прокомментировать его стычку с украинским президентом. Вице-президент долго и путано объяснял, зачем он вмешался в разговор между Трампом и Зеленским. Но на вопрос журналистки, планировали ли американцы "играть в хорошего и плохого копа", ответил достаточно четко.

Нет, это не было запланировано. Он разозлился, и все пошло наперекосяк,

– сказал он.