Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що сказав Венс про скандал у Білому домі

Джея Ді Венса попросили прокоментувати його сутичку з українським президентом. Віцепрезидент довго та плутано пояснював, навіщо він втрутився у розмову між Трампом і Зеленським. Але на запитання журналістки, чи планували американці "грати в хорошого і поганого копа", відповів досить чітко.

Ні, це не було заплановано. Він розізлився, і все пішло шкереберть,

– сказав він.

Власне, журналістка натякнула на те, що в низці ЗМІ назвали скандал зрежисованим. Трамп і Венс дуже професійно накинулися на Зеленського та спробувати вибити його з рівноваги.