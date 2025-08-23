В Харькове 23 августа 2025 года впервые с начала полномасштабного вторжения открыли улицу Сумскую для пешеходов. В центре города также включили световую инсталляцию "звездное небо".

О долгожданном событии в Харькове рассказывает 24 Канал со ссылкой на местные медиа.

Как Харьков празднует День флага и День города?

В субботу, 23 августа, кроме Дня Государственного флага Украины, Харьков также празднует День города. В честь праздников там впервые с 24 февраля 2024 года открыли проход для пешеходов по улице Сумской.

Одним из главных событий стало включение световой инсталляции "звездное небо". В этом году ее удалось запустить со второй попытки.

Горожане отмечают, что возвращение такого празднования Дня города имеет особое значение в нынешних условиях.

В центре собрались люди, которые прогуливались по Сумской, фотографировались и наслаждались праздничной атмосферой.

Как отметили День флага Украины в мире?