О долгожданном событии в Харькове рассказывает 24 Канал со ссылкой на местные медиа.
Смотрите также Напротив Европарламента развернули тридцатиметровый флаг Украины
Как Харьков празднует День флага и День города?
В субботу, 23 августа, кроме Дня Государственного флага Украины, Харьков также празднует День города. В честь праздников там впервые с 24 февраля 2024 года открыли проход для пешеходов по улице Сумской.
Одним из главных событий стало включение световой инсталляции "звездное небо". В этом году ее удалось запустить со второй попытки.
Момент включения "звездного неба" в Харькове: смотрите видео
Горожане отмечают, что возвращение такого празднования Дня города имеет особое значение в нынешних условиях.
Харьковчане поют гимн Украины в центре города: смотрите видео
В центре собрались люди, которые прогуливались по Сумской, фотографировались и наслаждались праздничной атмосферой.
Празднование в Харькове: смотрите видео местных
Как отметили День флага Украины в мире?
Украинское представительство при ЕС развернуло перед Европарламентом в Брюсселе флаг длиной 30 метров. Праздничную атмосферу дополнили выступления "Культурного десанта".
В обращении Владимир Зеленский отметил, что сине-желтый символ является олицетворением надежды и свободы, особенно для тех, кто сейчас живет под оккупацией.
В Киеве во время торжеств подняли самый большой в стране сине-желтый флаг. Присутствующие почтили погибших минутой молчания, а военные прошли маршем под сопровождение националистического марша.
Известные артисты и публичные личности, среди которых Эктор Хименес-Браво, Злата Огневич и alyona alyona, поздравили украинцев с праздником в соцсетях.