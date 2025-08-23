Про довгоочікувану подію в Харкові розповідає 24 Канал з посиланням на місцеві медіа.

Дивіться також Навпроти Європарламенту розгорнули тридцятиметровий прапор України

Як Харків святкує День прапора та День міста?

У суботу, 23 серпня, окрім Дня Державного Прапора України, Харків також святкує День міста. На честь свят там вперше з 24 лютого 2024 року відкрили прохід для пішоходів вулицею Сумською.

Однією з головних подій стало увімкнення світлової інсталяції "зоряне небо". Цьогоріч її вдалося запустити з другої спроби.

Момент увімкнення "зоряного неба" у Харкові: дивіться відео

Містяни відзначають, що повернення такого святкування Дня міста має особливе значення у нинішніх умовах.

Харків'яни співають гімн України у середмісті: дивіться відео

У центрі зібралися люди, які прогулювалися Сумською, фотографувалися та насолоджувалися святковою атмосферою.

Святкування у Харкові: дивіться відео місцевих

Як відзначили День прапора України у світі?