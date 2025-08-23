Вперше з початку повномасштабної війни: у Харкові увімкнули "зоряне небо" на День міста
- У Харкові 23 серпня вперше з початку повномасштабного вторгнення відкрили Сумську вулицю для пішоходів та увімкнули світлову інсталяцію "зоряне небо".
- Подія присвячена святкуванню Дня прапора та Дня міста, що має особливе значення для мешканців у нинішніх умовах.
У Харкові 23 серпня 2025 року вперше з початку повномасштабного вторгнення відкрили вулицю Сумську для пішоходів. У центрі міста також увімкнули світлову інсталяцію "зоряне небо".
Про довгоочікувану подію в Харкові розповідає 24 Канал
Як Харків святкує День прапора та День міста?
У суботу, 23 серпня, окрім Дня Державного Прапора України, Харків також святкує День міста. На честь свят там вперше з 24 лютого 2024 року відкрили прохід для пішоходів вулицею Сумською.
Однією з головних подій стало увімкнення світлової інсталяції "зоряне небо". Цьогоріч її вдалося запустити з другої спроби.
Момент увімкнення "зоряного неба" у Харкові: дивіться відео
Містяни відзначають, що повернення такого святкування Дня міста має особливе значення у нинішніх умовах.
Харків'яни співають гімн України у середмісті: дивіться відео
У центрі зібралися люди, які прогулювалися Сумською, фотографувалися та насолоджувалися святковою атмосферою.
Святкування у Харкові: дивіться відео місцевих
Як відзначили День прапора України у світі?
Українське представництво при ЄС розгорнуло перед Європарламентом у Брюсселі стяг довжиною 30 метрів. Святкову атмосферу доповнили виступи "Культурного десанту".
У зверненні Володимир Зеленський наголосив, що синьо-жовтий символ є уособленням надії та свободи, особливо для тих, хто нині живе під окупацією.
У Києві під час урочистостей підняли найбільший в країні синьо-жовтий прапор. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання, а військові пройшли маршем під супровід націоналістичного маршу.
Відомі артисти й публічні особистості, серед яких Ектор Хіменес-Браво, Злата Огнєвіч та alyona alyona, привітали українців зі святом у соцмережах.