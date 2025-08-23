Представительство Украины при Евросоюзе отметило День государственного флага Украины в Брюсселе 23 августа. 30-метровый украинский флаг традиционно развернули перед Европарламентом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Представительство Украины при Евросоюзе.

Что известно о развертывании украинского флага?

Церемонию традиционного развертывания флага открыл глава Представительства Украины при ЕС Всеволод Ченцов. После этого выступили еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс и глава делегации Евронест Европарламента Сергей Лагодинский.

Представительство отметило День Государственного Флага Украины в Брюсселе: смотрите фото

Во время церемонии, в частности, присутствовал генеральный секретарь Европейского парламента Алессандро Чиочетти.

То, что мы держим здесь сегодня, гораздо больше, чем государственный герб. Это символ многовековой борьбы и самопожертвования поколений, символ несокрушимости духа украинцев. Уверен, что в ближайшее время украинский флаг найдет свое место в институтах ЕС не только как жест солидарности, но и как флаг полноправного члена ЕС,

– отметил Всеволод Ченцов.

На праздновании выступили представители "Культурного десанта" и исполнили украинский и европейский гимны, а также несколько украинских композиций.

Как украинцы отмечают День флага?