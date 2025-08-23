Защитники Украины установили государственный флаг на левобережье Херсонщины
- Бойцы 39-й ОБрБО установили флаг Украины на временно оккупированной части Херсонщины.
- Флаг установил экипаж ударных БПЛА батальона беспилотных систем 39-й отдельной бригады разведки боевого обеспечения.
Бойцы 39-й ОБрБО установили флаг Украины на временно оккупированной части Херсонщины. Воины сделали это по случаю Дня Государственного флага нашей страны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.
Смотрите также За хранение наказывали тюрьмой: 5 впечатляющих фактов о флаге Украины
Как Силы обороны отметили День флага Украины?
В Силах обороны Юга рассказали о флаге Украины на временно оккупированной территории Херсонской области. Государственный флаг установил экипаж ударных БПЛА батальона беспилотных систем 39-й отдельной бригады разведки боевого обеспечения 30-го корпуса морской пехоты.
Защитники отметили День Государственного флага: смотрите видео 39 ОБрБО
Это не просто флаг, это – символ нашей несокрушимости и решимости. Он развевается на нашей земле, потому что она была, есть и всегда будет украинской,
– отметили воины.
День Государственного флага Украины
К слову, сине-желтые флаги также замаячили в Курской области. Операторы батальона беспилотных систем "поздравили" этнические земли Слобожанщины. Знамя подняли над населенными пунктами Курской области – Горналь.
Бойцы 57-й бригады запустили украинский флаг в направлении Волчанска, Волчанских Хуторов, что на Харьковщине. "Надеемся, что он перелетит за границу – к оккупантам. Пусть они посмотрят и пусть знают, что мы – свободные, мы – не рабы и будем воевать и отстаивать нашу свободу – до победы", – отметил защитник.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что государственный флаг является особым символом для украинцев. "Именно этот флаг – это ощущение спасения для людей, которых мы возвращаем из российского плена. Когда они видят украинские цвета, они понимают – зло прошло. И этот флаг – это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они его берегут, потому что знают, что мы свою землю не подарим оккупанту", – сказал украинский лидер.