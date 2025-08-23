Захисники України встановили державний прапор на лівобережжі Херсонщини
- Бійці 39-ї ОБрБО встановили прапор України на тимчасово окупованій частині Херсонщини.
- Прапор встановив екіпаж ударних БПЛА батальйону безпілотних систем 39-ї окремої бригади розвідки бойового забезпечення.
Бійці 39-Ї ОБрБО встановили прапор України на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Воїни зробили це з нагоди Дня Державного прапора нашої країни.
Як Сили оборони відзначили День прапора України?
У Силах оборони Півдня розповіли про прапор України на тимчасово окупованій території Херсонської області. Державний прапор встановив екіпаж ударних БПЛА батальйону безпілотних систем 39-ї окремої бригади розвідки бойового забезпечення 30-го корпусу морської піхоти.
Захисники відзначили День Державного прапора: дивіться відео 39 ОБрБО
Це не просто прапор, це – символ нашої незламності та рішучості. Він майорить на нашій землі, бо вона була, є та завжди буде українською,
– зазначили воїни.
День Державного прапора України
До слова, синьо-жовті стяги також замайоріли в Курській області. Оператори батальйону безпілотних систем "привітали" етнічні землі Слобожанщини. Стяг підняли над населеними пунктами Курської області – Горналь.
Бійці 57-ї бригади запустили український прапор у напрямку Вовчанська, Вовчанських Хуторів, що на Харківщині. "Маємо надію, що він перелетить за кордон – до окупантів. Нехай вони подивляться та нехай знають, що ми – вільні, ми – не раби та будемо воювати та відстоювати нашу свободу – до перемоги", – наголосив захисник.
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що державний прапор є особливим символом для українців. "Саме цей прапор – це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють – зло минуло. І цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони його бережуть, бо знають, що ми свою землю не подаруємо окупанту", – сказав український лідер.