Командиру корпуса "Азов" Денису "Редису" Прокопенко присвоили новое звание
- Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денису Прокопенко.
- В тот же день звания генерал-майора были присвоены командующему Национальной гвардии Украины Александру Пивненко и первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке.
Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства в среду, 25 февраля.
Какой указ подписал Зеленский?
Известно, что ранее Денис Прокопенко был полковником.
Присвоить воинское звание бригадный генерал полковнику Прокопенко Денису Геннадьевичу – командиру 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов",
– говорится в указе Зеленского.
В тот же день президент присвоил звание генерал-майора командующему Национальной гвардии Украины Александру Пивненко и первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке.
Кроме этого, по указу №199/2026 воинское звание бригадного генерала получил полковник Ярослав Мережко, заместитель председателя Службы безопасности Украины.
Что известно о Денисе Прокопенко?
Денис Прокопенко – военнослужащий Национальной гвардии Украины, Герой Украины, один из участников обороны Мариуполя. До начала службы "Редис" также был активным представителем ультрас-движения футбольного клуба "Динамо" (Киев).
В армию Прокопенко присоединился в июле 2014 года, вступив в тогда еще батальон "Азов". Впоследствии военный прошел путь от рядового бойца до командира полка.
После начала полномасштабного вторжения Денис Прокопенко руководил 86-дневной обороной Мариуполя и завода "Азовсталь" в полном окружении, в мае 2022 года боец попал к россиянам в плен.