Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства в среду, 25 февраля.

Известно, что ранее Денис Прокопенко был полковником.

Присвоить воинское звание бригадный генерал полковнику Прокопенко Денису Геннадьевичу – командиру 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов",

– говорится в указе Зеленского.

В тот же день президент присвоил звание генерал-майора командующему Национальной гвардии Украины Александру Пивненко и первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке.

Кроме этого, по указу №199/2026 воинское звание бригадного генерала получил полковник Ярослав Мережко, заместитель председателя Службы безопасности Украины.

Денис Прокопенко – военнослужащий Национальной гвардии Украины, Герой Украины, один из участников обороны Мариуполя. До начала службы "Редис" также был активным представителем ультрас-движения футбольного клуба "Динамо" (Киев).



В армию Прокопенко присоединился в июле 2014 года, вступив в тогда еще батальон "Азов". Впоследствии военный прошел путь от рядового бойца до командира полка.

