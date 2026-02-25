Відповідний указ опублікували на сайті глави держави в середу, 25 лютого.

Читайте також "Редіс" отримав орден Богдана Хмельницького II ступеня: його корпус обороняється під Покровськом

Відомо, що раніше Денис Прокопенко був полковником.

Присвоїти військове звання бригадний генерал полковнику Прокопенку Денису Геннадійовичу – командиру 1 корпусу Національної гвардії України "Азов",

– йдеться в указі Зеленського.

Того ж дня президент присвоїв звання генерал-майора командувачу Національної гвардії України Олександру Півненку та першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці.

Окрім цього, за указом №199/2026 військове звання бригадного генерала отримав полковник Ярослав Мережко, заступник голови Служби безпеки України.

Денис Прокопенко – військовослужбовець Національної гвардії України, Герой України, один із учасників оборони Маріуполя. До початку служби "Редіс" також був активним представником ультрас-руху футбольного клубу "Динамо" (Київ).



До війська Прокопенко долучився в липні 2014 року, вступивши до тоді ще батальйону "Азов". Згодом військовий пройшов шлях від рядового бійця до командира полку.

