Командиру корпусу "Азов" Денису "Редісу" Прокопенку присвоїли нове звання
- Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 1 корпусу Національної гвардії України "Азов" Денису Прокопенку.
- Того ж дня звання генерал-майора були присвоєні командувачу Національної гвардії України Олександру Півненку та першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці.
Відповідний указ опублікували на сайті глави держави в середу, 25 лютого.
Який указ підписав Зеленський?
Відомо, що раніше Денис Прокопенко був полковником.
Присвоїти військове звання бригадний генерал полковнику Прокопенку Денису Геннадійовичу – командиру 1 корпусу Національної гвардії України "Азов",
– йдеться в указі Зеленського.
Того ж дня президент присвоїв звання генерал-майора командувачу Національної гвардії України Олександру Півненку та першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці.
Окрім цього, за указом №199/2026 військове звання бригадного генерала отримав полковник Ярослав Мережко, заступник голови Служби безпеки України.
Що відомо про Дениса Прокопенка?
Денис Прокопенко – військовослужбовець Національної гвардії України, Герой України, один із учасників оборони Маріуполя. До початку служби "Редіс" також був активним представником ультрас-руху футбольного клубу "Динамо" (Київ).
До війська Прокопенко долучився в липні 2014 року, вступивши до тоді ще батальйону "Азов". Згодом військовий пройшов шлях від рядового бійця до командира полку.
Після початку повномасштабного вторгнення Денис Прокопенко керував 86-денною обороною Маріуполя та заводу "Азовсталь" у повному оточенні, у травні 2022 року боєць потрапив до росіян у полон.