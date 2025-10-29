Посмертно наградили "за заслуги": на фронте погиб защитник Денис Сергеев
- Денис Сергеев, воин из Кривого Рога, погиб на фронте, защищая Украину, и был посмертно награжден орденом "За заслуги перед городом" III степени.
- До войны Сергеев работал ведущим инженером на "АрселорМиттал Кривой Рог" и служил пулеметчиком в 17-й Криворожской тяжелой механизированной бригаде.
Жизнь за Украину отдал защитник из Кривого Рога Денис Сергеев. Воину было 50 лет.
Об этом сообщает 24 Канал. Жена Дениса, Лариса Сергеева, поделилась горем в социальных сетях.
Что пишут о защитнике Украины?
В мирной жизни Сергеев работал ведущим инженером на "АрселорМиттал Кривой Рог". В 2023 году он присоединился в ряды ВСУ. Защищал Украину от врагов в должности пулеметчика в составе 17-й Криворожской тяжелой механизированной бригады.
Ты был для меня моим защитником, учителем и лучшим другом,
– говорит Лариса Сергеева.
Посмертно воин награжден орденом "За заслуги перед городом" III степени – за отвагу, силу духа и верность присяге. Простились с Героем 21 октября в Кривом Роге.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса Сергеева. Вечная память Герою!
Что известно о потерях Украины?
Военный из Белой Церкви Киевской области Максим Волошин погиб 12 октября во время выполнения боевого задания. Он был оператором беспилотных летательных аппаратов, погиб в районе населенного пункта Ямполь.
Также известно, что Василий Цахнив, который служил в пограничном отряде, погиб 4 октября 2024 года.
Почетная встреча Героя на Аллее Героев в поселке Богородчаны состоялась 24 октября.