Посмертно нагородили "за заслуги": на фронті загинув захисник Денис Сергєєв

Життя за Україну віддав захисник з Кривого Рогу Денис Сергєєв. Воїну було 50 років.

Про це повідомляє 24 Канал. Дружина Дениса, Лариса Сергєєва, поділилася горем у соціальних мережах.

Що пишуть про захисника України?

У мирному житті Сергєєв працював провідним інженером на "АрселорМіттал Кривий Ріг". У 2023 році він приєднався до лав ЗСУ. Боронив Україну від ворогів на посаді кулеметника у складі 17-ї Криворізької важкої механізованої бригади.

Ти був для мене моїм захисником, вчителем і найкращим другом,

– каже Лариса Сергєєва.

Посмертно воїн нагороджений орденом "За заслуги перед містом" ІІІ ступеня – за відвагу, силу духу та вірність присязі. Попрощалися з Героєм 21 жовтня у Кривому Розі.

