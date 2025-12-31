Украинских моряков удалось освободить из пиратского плена

25 декабря 2025 года девять моряков, захваченных пиратами в Атлантическом океане, наконец вернулись на свободу. Среди освобожденных двое граждан Украины.

Такое позитивное известие накануне Нового года сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины, пишет 24 Канал.

Что известно об освобождении из пиратского плена?

Речь идет об инциденте, который произошел недавно, 3 декабря. Тогда судно под флагом Португалии подверглось нападению вооруженных пиратов в территориальных водах Экваториальной Гвинеи. Разбойники быстро захватили девять членов экипажа, среди которых оказались и двое украинцев.

Как сообщили в Департаменте консульской службы, операция по освобождению стала возможной благодаря скоординированным усилиям судовладельца, его юридической и кризисной команды, а также активной дипломатической поддержке Посольства Украины в Республике Сенегал.

Украинские дипломаты постоянно находились на связи с местными органами власти, международными организациями и представителями судовладельца, координируя переговоры о выкупе и безопасном освобождении экипажа.

Поэтому на Рождество, 25 декабря, пленных удалось освободить. Освобожденных моряков немедленно направили на медицинский осмотр к врачам. По предварительным выводам специалистов, их состояние здоровья является удовлетворительным.

Напомним, в январе 2025 года МИД Украины и ГУР успешно освободили трех украинских моряков, которые находились в плену йеменских хуситов с ноября 2023 года.

