Украинских моряков удалось освободить из пиратского плена
- Моряков с судна под Флагом Португалии освободили из пиратского плена.
- Среди них были и украинцы.
25 декабря 2025 года девять моряков, захваченных пиратами в Атлантическом океане, наконец вернулись на свободу. Среди освобожденных двое граждан Украины.
Такое позитивное известие накануне Нового года сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины, пишет 24 Канал.
Что известно об освобождении из пиратского плена?
Речь идет об инциденте, который произошел недавно, 3 декабря. Тогда судно под флагом Португалии подверглось нападению вооруженных пиратов в территориальных водах Экваториальной Гвинеи. Разбойники быстро захватили девять членов экипажа, среди которых оказались и двое украинцев.
Как сообщили в Департаменте консульской службы, операция по освобождению стала возможной благодаря скоординированным усилиям судовладельца, его юридической и кризисной команды, а также активной дипломатической поддержке Посольства Украины в Республике Сенегал.
Украинские дипломаты постоянно находились на связи с местными органами власти, международными организациями и представителями судовладельца, координируя переговоры о выкупе и безопасном освобождении экипажа.
Поэтому на Рождество, 25 декабря, пленных удалось освободить. Освобожденных моряков немедленно направили на медицинский осмотр к врачам. По предварительным выводам специалистов, их состояние здоровья является удовлетворительным.
Напомним, в январе 2025 года МИД Украины и ГУР успешно освободили трех украинских моряков, которые находились в плену йеменских хуситов с ноября 2023 года.
Больше об атаках пиратов
В марте 2023 года в Гвинейском заливе пираты атаковали датский танкер под флагом Либерии. Связь с судном полностью потеряли, на борту находились 16 членов экипажа.
В апреле 2023 года в Красном море пропала яхта с тремя россиянами на борту. Судно вышло из саудовского порта Джизан и после этого не выходило на связь. Существуют подозрения относительно похищения.
В ноябре 2021 года датский фрегат Esbern Snare во время антипиратской операции у побережья Нигерии открыл огонь по группе пиратов в Гвинейском заливе. По данным минобороны Дании, по меньшей мере четверо нападавших погибли.