Українських моряків вдалося звільнити з піратського полону

25 грудня 2025 року дев'ять моряків, захоплених піратами в Атлантичному океані, нарешті повернулися на свободу. Серед звільнених – двоє громадян України.

Таку позитивну звістку напередодні Нового року повідомили в Департаменті консульської служби МЗС України, пише 24 Канал.

Що відомо про звільнення з піратського полону?

Мовиться про інцидент, який стався нещодавно, 3 грудня. Тоді судно під прапором Португалії зазнало нападу озброєних піратів у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї. Розбійники швидко захопили дев'ятьох членів екіпажу, серед яких опинилися і двоє українців.

Як поінформували в Департаменті консульської служби, операція зі звільнення стала можливою завдяки скоординованим зусиллям судновласника, його юридичної та кризової команди, а також активній дипломатичній підтримці Посольства України в Республіці Сенегал.

Українські дипломати постійно перебували на зв'язку з місцевими органами влади, міжнародними організаціями та представниками судновласника, координуючи переговори про викуп і безпечне звільнення екіпажу.

Тож на Різдво, 25 грудня, полонених вдалося визволити. Звільнених моряків негайно направили на медичний огляд до лікарів. За попередніми висновками фахівців, їхній стан здоров'я є задовільним.

Нагадаємо, у січні 2025 року МЗС України та ГУР успішно звільнили трьох українських моряків, які перебували в полоні єменських хуситів з листопада 2023 року.

