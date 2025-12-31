Українських моряків вдалося звільнити з піратського полону
- Моряків із судна під Прапором Португалії звільнили з піратського полону.
- Серед них були й українці.
25 грудня 2025 року дев'ять моряків, захоплених піратами в Атлантичному океані, нарешті повернулися на свободу. Серед звільнених – двоє громадян України.
Таку позитивну звістку напередодні Нового року повідомили в Департаменті консульської служби МЗС України, пише 24 Канал.
Що відомо про звільнення з піратського полону?
Мовиться про інцидент, який стався нещодавно, 3 грудня. Тоді судно під прапором Португалії зазнало нападу озброєних піратів у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї. Розбійники швидко захопили дев'ятьох членів екіпажу, серед яких опинилися і двоє українців.
Як поінформували в Департаменті консульської служби, операція зі звільнення стала можливою завдяки скоординованим зусиллям судновласника, його юридичної та кризової команди, а також активній дипломатичній підтримці Посольства України в Республіці Сенегал.
Українські дипломати постійно перебували на зв'язку з місцевими органами влади, міжнародними організаціями та представниками судновласника, координуючи переговори про викуп і безпечне звільнення екіпажу.
Тож на Різдво, 25 грудня, полонених вдалося визволити. Звільнених моряків негайно направили на медичний огляд до лікарів. За попередніми висновками фахівців, їхній стан здоров'я є задовільним.
Нагадаємо, у січні 2025 року МЗС України та ГУР успішно звільнили трьох українських моряків, які перебували в полоні єменських хуситів з листопада 2023 року.
Більше про атаки піратів
У березні 2023 року у Гвінейській затоці пірати атакували данський танкер під прапором Ліберії. Зв'язок із судном повністю втратили, на борту перебували 16 членів екіпажу.
У квітні 2023 року в Червоному морі зникла яхта з трьома росіянами на борту. Судно вийшло з саудівського порту Джизан і після цього не виходило на зв’язок. Існують підозри щодо викрадення.
У листопаді 2021 року данський фрегат Esbern Snare під час антипіратської операції біля узбережжя Нігерії відкрив вогонь по групі піратів у Гвінейській затоці. За даними міноборони Данії, щонайменше четверо нападників загинули.