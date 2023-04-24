РосЗМІ з посиланням на посольство Росії у Саудівській Аравії повідомляють, що про викрадення судна заявила дружина капітан.
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Прогулянкове судно "30 хвилин" ("30 minutes") вийшло в море 17 квітня і вирушило до Джибуті, країни у Східній Африці. Того ж дня судно стало на якір біля острова Румейн і зникло з радарів,
– з'ясували російські дипломати у власника човна.
Зв'язку з екіпажем встановити не можуть, у човна вимкнено транспондери автоматичної системи ідентифікації. На яхті перебували громадяни Росії: Роман Кокашинський, Данило Васильєв та Марія Шевцова.
Судно могли викрасти
Дружина капітана яхти Надія Расіна заявила, що екіпаж збирався прибути до Джібуті 19 квітня. Судно пропало в районі між Саудівською Аравією, Еритреєю та Єменом. 20 квітня розпочалися пошуки.
Надійшла інформація, що судно викрадено, але жодної докладної інформації у нас немає. Ця інформація надійшла до Саудівської Аравії, від них ми й дізналися,
– сказала Расіна.
У посольстві Росії у Саудівській Аравії зазначили, що ні російська дипломата, ні саудівська влада не знайшли підтверджень тому, що судно захоплене піратами.