Представник судноплавної компанії Monjasa заявив, що на борту перебувало 16 членів екіпажу. До пошуку данського судна залучили морські органи, які допоможуть відновити зв'язок.

Дивіться також Данська компанія працює з російськими військовими і заробляє на цьому мільйони

На танкер напали пірати

Нафтовий і хімічний танкер простоював у Гвінейській затоці, коли на нього напали пірати. Судном керує дубайська компанія Montec Ship Management, проте належить воно Данії. Повідомляється, що на танкер під прапором Ліберії напали у суботу, 25 березня. На борту перебувало 16 членів екіпажу, які встигли заховатися у безпечну кімнату.

Судно атакували в 140 морських милях (майже 225 кілометрів) на захід від порту Пуент-Нуар Республіки Конго. Зараз зв'язок з танкером обірваний.

Дивіться на карті, де розташована Гвінейська затока

Нині про інцидент проінформовано Центр морського співробітництва, яким керують ВМС Великої Британії та Франції для гарантування безпеки у Гвінейській затоці. Також у компанії Monjasa заявили, що співпрацюють з усіма морськими органами для відновлення зв'язку.

Що відомо про Гвінейську затоку Гвінейська затока – це один із найнебезпечніших судноплавних шляхів у світі, до 2021 року 95 відсотків від усіх викрадень моряків відбувалися саме тут. Згідно з даними Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, з 2021 року кількість випадків піратства зменшилася завдяки співпраці між країнами в цьому регіоні разом із зусиллями іноземних військово-морських кораблів.

Фрегат Данії відстрілювався від піратів у Гвінейській затоці

Від 2021 року випадків з нападом піратів стало все менше, востаннє таке офіційно фіксували у листопаді 2021 року. Тоді фрегат Данії відкрив вогонь по піратах біля берегів Нігерії. Сталося це у межах спецоперації щодо зменшення небезпеки проходження суден у водах Гвінейської затоки.

Пірати переслідували комерційні кораблі, коли данський фрегат патрулював затоку. Тоді було ліквідовано 4 пірати.

Данія почала використовувати фрегати для захисту судноплавства лише у 2021 році. Проте з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну його довелося відкликати від патрулювання.