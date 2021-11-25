Внаслідок цього загинули щонайменше 4 пірати. Такі дані наводить міністерство оборони Данії.

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Зіткнення фрегата Данії з піратами: як це було

Під час патрулювання у водах Гвінейської затоки на території близько 25 – 30 водних миль від кордону Нігерії фрегат помітив моторний човен. На його борту, крім 8 піратів, було:

  • різноманітне обладнання, пов'язане з піратством,
  • драбини.

Човен швидко рухався у напрямку комерційних кораблів. Після попереджувальних пострілів з боку фрегата пірати відкрили вогонь по спецпризначенцях військово-морських сил Данії.

Не минулося без втрат

У ході перестрілки 4 піратів ліквідували. Ще чотирьох піратів, одного з них пораненого, данські військові підняли на борт фрегата без інцидентів.

Раніше свою морську присутність в регіоні декларували:

  • ВМС США,
  • Британії,
  • Італії,
  • Іспанії,
  • Португалії.

Це дозволило значно знизити рівень нападів піратів на судна після того, як у 2020 році їм вдалося захопити приблизно 130 моряків із кораблів, що курсували у Гвінейській затоці.

Що відомо про Гвінейську затоку

Це найбільш небезпечна зона світового океану через загрозу з боку піратів. Лише за минулий 2020 рік у Гвінейській затоці із судів було викрадено 130 моряків – це понад 95% від усіх подібних захоплень у світі за вказаний період.