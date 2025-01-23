Повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР. Звільнені українці вже скоро повернуться додому.

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Що відомо про операцію зі звільнення моряків

За дорученням Президента України Володимира Зеленського, МЗС та ГУР успішно провели спільну операцію зі звільнення трьох українських моряків із полону єменських хуситів.

Троє громадян України потрапили в полон під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader у листопаді 2023 року. Відтоді тривали перемовини щодо їхнього визволення.

Наразі звільнені українці перебувають у безпеці під опікою дипломатів, мають гарний фізичний стан і всі необхідні документи. Незабаром вони повернуться до України.

Воєнні розвідники встановили перший прямий контакт з полоненими українцями 3 квітня 2024 року – після п’ятьох місяців кропіткої роботи запевнили моряків, що Україна робить усе можливе для їхнього звільнення. 22 січня 2025 року громадяни України нарешті були звільнені,

– розповіли у ГУР.

У розвідці зазначили, що операція з порятунку українських моряків відбувалася за всебічної підтримки та допомоги Королівського Офісу Султанату Оман.