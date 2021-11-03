"Дико неуместно": дочь Болдуина попала в скандал из-за фото в крови

Старшая дочь актера Алека Болдуина поделилась своим неоднозначным образом на Хэллоуин. Айрленд Болдуин и его парень вымазались искусственной кровью и сфотографировались.

Люди массово подвергли критике дочь актера. Дело в том, что она опубликовала провокационное фото спустя почти 2 недели после того, как ее отец был причастен к смерти оператора Галины Хатчинс.

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Болдуин жаловалась на домашнее празднование

Девушка написала, что осталась на празднование Хеллоуина дома. Дочь актера пожаловалась, что ограничилась лишь домашней вечеринкой с друзьями, текилой и просмотром ужасов.

Репортеры и папарацци пленили всю мою улицу. Им очень весело, и они нашли пригодный случай для того, чтобы вмешиваться в мою конфиденциальность. Мы не думали, что будем праздновать,

– подчеркнула Болдуин.



Дочь Болдуина в провокативном образе / Фото из инстаграма Айрленд Болдуин

Как отреагировали в сети

На инстаграм-сообщение в комментариях отреагировали тысячи человек. Увиденное прокомментировали по-разному, но большинство заметили, что хеллоуинский образ был неуместен в связи с трагической смертью Хатчинс.

"Довольно необдуманный "костюм" для публикации";

"У Андроса (сына Галины Хатчинс – 24 канал) Хеллоуин был еще хуже";

"Насколько же ты ужасно безразлична. Извини, но это так дико неуместно и бесчувственно";

"Передавай поздравления своей маме. Она же у тебя до сих пор есть".

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В то же время многие пользователи поддержали Айрленд Болдуин. По их мнению, ее вины в смерти оператора нет, и дочь Болдуина имеет право праздновать Хэллоуин, как хочет.

"Вы выглядите великолепно";

"Я рад, что тебе было весело";

"Очень рад, что вы все еще можете наслаждаться этим днем";

"Она не имела и не имеет никакой причастности к трагедии. Пусть празднует".

Сам Алек Болдуин вместе с семьей также сделали фотографию в хеллоуинских образах. Однако они были более благоразумны в выборе костюмах.



Алек Болдуин с женой и детьми / Фото из инстаграма Хиларии Болдуин

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