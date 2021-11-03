"Дико недоречно": дочка Болдвіна потрапила в скандал через фото у крові

Старша донька актора Алека Болдвіна поділилась своїм неоднозначним образом на Геловін. Айрленд Болдвін та її хлопець вимастилися штучною кров'ю та сфотографувались.

Люди масово розкритикували доньку актора. Річ у тім, що вона опублікувала провокативне фото майже через 2 тижні після того, як її батько був причетний до смерті операторки Галини Гатчінс.

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Болдвін скаржилась на домашнє святкування

Дівчина написала, що залишилась на святкування Геловіну вдома. Донька актора поскаржилась, що обмежилась лиш домашньою вечіркою з друзями, текілою та переглядом фільмом жахів.

Репортери та папараці заполонили всю мою вулицю. Їм дуже весело, і вони знайшли принагідний випадок для того, щоб втручатися в мою приватність. Ми не думали, що святкуватимемо,

– наголосила Болдвін.



Донька Болдвіна у провокативному образі / Фото з інстаграму Айрленд Болдвін

Як відреагували в мережі

На інстаграм-допис у коментарях відреагувало тисячі людей. Побачене прокоментували по-різному, але більшість зауважили, що геловінський образ був недоречним у зв'язку з трагічною смертю Гатчінс.

"Досить необдуманий "костюм" для публікації";

"В Андроса (сина Галини Гатчінс – 24 канал) Геловін був іще гірший";

"Наскільки ж ти жахливо байдужа. Вибач, але це так дико недоречно та нечуйно";

"Переказуй вітання своїй мамі. Вона ж у тебе досі є".

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Водночас чимало користувачів підтримали Айрленд Болдвін. На їхню думку, її провини у смерті операторки немає, і донька Болдвіна має право святкувати Геловін, як хоче.

"Ви маєте чудовий вигляд";

"Я радий, що тобі було весело";

"Дуже радий, що ви все ще можете насолоджуватися цим днем";

"Вона не мала і не має жодної належності до трагедії. Нехай святкує".

Сам Алек Болдвін разом із сім'єю також зробили світлину в геловінських образах. Проте вони були розсудливіші у виборі костюмах.



Алек Болдвін із дружиною та дітьми / Фото з інстаграму Гіларії Болдвін

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