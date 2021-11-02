Водночас жінка дуже хвилюється за ментальне здоров'я чоловіка. Про це повідомило джерело в оточенні сім'ї виконавця.

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Гіларія дуже переймається за нього. Насправді він не спить, його просто переслідує смерть Галини. Сталася жахливо трагедія, Алек жахливо почувається,

– зазначив співрозмовник.

Втім, Алек Болдвін не хоче, аби йому співчували. Він розуміє, що родині Галини набагато складніше.

Чоловік Гатчінс прокоментував трагедію

Чоловік українки подякував за підтримку та попросив поважати приватне життя рідних. Адже ця втрата величезна для сім'ї.

Метт Гатчінс зазначив, що Галина надихала пристрастю та баченням, а її спадщина занадто вагома, щоб висловити словами.

Зверніть увагу! Алек Болдвін стверджував, що з Галиною Гатчінс вони були друзями.

Трагедія з Болдвіном та Гатчінс: що відомо