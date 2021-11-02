В то же время женщина очень волнуется за ментальное здоровье мужа. Об этом сообщил источник в окружении семьи исполнителя.
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Хилария очень переживает за него. На самом деле он не спит, его просто преследует смерть Галины. Произошла ужасная трагедия, Алек ужасно себя чувствует,
– отметил собеседник.
Впрочем, Алек Болдуин не хочет, чтобы ему сочувствовали. Он понимает, что семье Галины гораздо сложнее.
Муж Хатчинс прокомментировал трагедию
Муж украинки поблагодарил за поддержку и попросил уважать частную жизнь родных. Ведь эта потеря огромна для семьи.
Мэтт Хатчинс отметил, что Галина вдохновляла страстью и видением, а ее наследие слишком весомо, чтобы выразить словами.
Трагедия с Болдуином и Хатчинс: что известно
- Жуткий случай произошел 22 октября на съемках фильма "Ржавчина". Американский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.
- Оператора, которая имеет украинское гражданство, пытались спасти, но она умерла в больнице. Раненого режиссера уже выписали из медицинского учреждения. Его жизни ничего не угрожает.
- Правоохранители выяснили, что Болдуин получил оружие от помощника режиссера. Тот сказал, что пистолет можно использовать, не подозревая, что он заряжен боевыми патронами.