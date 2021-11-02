В то же время женщина очень волнуется за ментальное здоровье мужа. Об этом сообщил источник в окружении семьи исполнителя.

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Хилария очень переживает за него. На самом деле он не спит, его просто преследует смерть Галины. Произошла ужасная трагедия, Алек ужасно себя чувствует,

– отметил собеседник.

Впрочем, Алек Болдуин не хочет, чтобы ему сочувствовали. Он понимает, что семье Галины гораздо сложнее.

Муж Хатчинс прокомментировал трагедию

Муж украинки поблагодарил за поддержку и попросил уважать частную жизнь родных. Ведь эта потеря огромна для семьи.

Мэтт Хатчинс отметил, что Галина вдохновляла страстью и видением, а ее наследие слишком весомо, чтобы выразить словами.

Обратите внимание! Алек Болдуин утверждал, что с Галиной Хатчинс они были друзьями.

Трагедия с Болдуином и Хатчинс: что известно