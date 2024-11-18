24 Канал заметил, что тревогу объявляли во многих российских областях. А несколько дронов долетели до самой столицы России – Москвы. Правда, их якобы сбили.

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Атака БпЛА на Россию 18 ноября: что известно

Начиная примерно с начала суток 18 ноября в соцсетях российского сегмента начали появляться едва ли не панические сообщения о полетах ударных БПЛА над различными регионами России. Больше всего таких было из Брянской области.

После нескольких часов предостережений и предупреждений местный губернатор отрапортовал о 26 сбитых беспилотниках "самолетного типа". А после 3 утра мэр Москвы Сергей Собянин написал, что в российскую столицу залетели дроны.

В частности, мол, противовоздушная оборона сбила БПЛА в Раменском городском округе. И там якобы произошло падение обломков, которое не повлекло разрушений и пострадавших. Тем не менее "специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", отметил мэр.

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Затем он же сообщил, что еще один дрон сбили в районе Павлово-Посадского городского округа. С тем же замечанием о специалистах экстренных служб.

Состояние опасности из-за атаки БПЛА российские власти также объявляли и во многих других регионах страны. Это Курская и Белгородская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская, Тульская и Орловская области.