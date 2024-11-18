24 Канал зауважив, що тривогу оголошували у багатьох російських областях. А декілька дронів долетіли до самої столиці Росії – Москви. Щоправда, їх начебто збили.

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Атака БпЛА на Росію 18 листопада: що відомо

Починаючи приблизно з початку доби 18 листопада у соцмережах російського сегмента почали з'являтися мало не панічні повідомлення про польоти ударних БпЛА над різними регіонами Росії. Найбільше таких було з Брянської області.

Після кількох годин пересторог і попереджень місцевий губернатор відрапортував про 26 збитих безпілотників "літакового типу". А після 3 ранку мер Москви Сєргєй Собянін написав, що у російську столицю залетіли дрони.

Зокрема, мовляв, протиповітряна оборона збила БпЛА в Раменському міському окрузі. І там начебто сталося падіння уламків, яке не спричинило руйнувань та постраждалих. А проте "фахівці екстрених служб працюють на місці події", зазначив мер.

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Потім він же повідомив, що ще один дрон збили у районі Павлово-Посадського міського округу. З тим самим зауваженням про фахівців екстрених служб.

Стан небезпеки через атаку БпЛА російська влада також оголошувала і в багатьох інших регіонах країни. Це Курська і Бєлгородська, Воронезька, Липецька і Тамбовська, Тульська й Орловська області.