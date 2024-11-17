24 Канал пише, що глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко інформацію про атаку на Іжевський електромеханічний завод "Купол" у Росії підтвердив. Дрони атакували підприємство орієнтовно о 06:57 17 листопада.

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Де розташований Іжевський завод росіян

Згідно з даними з відкритих джерел, невідомі дрони вперше атакували російську республіку Удмуртію. Від її адміністративного центру (Іжевська) до Москви орієнтовно до 1300 кілометрів.

Від українського Харкова до Іжевська орієнтовно до 1800 кілометрів.

Де розташований завод в Іжевську: дивіться на карті

Глава Удмуртії Алєксандра Брєчалова заявив що нібито на виробництві вибило шибки, "але серйозних руйнувань немає".

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Проте росЗМІ з посиланням на місцевих мешканців заявили, що безпілотники вдарили по цеху, де роблять дрони. Вони зазначили, що в Іжевську під виробництво дронів переобладнали 3 торгові центри.