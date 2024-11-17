Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка. Це вперше БпЛА атакували Удмуртію.

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Наслідки атаки на електромеханічний завод "Купол"

Коваленко розповів, що під атакою невідомих БпЛА опинився Іжевський електромеханічний завод "Купол" в Росії.

Там Росія виробляє ЗРК "Тор", а також РЛС і певні компоненти,

– зазначив він.

Російські ЗМІ повідомляють, що це перша атака БпЛА республіку Удмуртія. Внаслідок атаки буцімто є постраждалий.

Дрон атакував Іжевський електромеханічний завод "Купол": дивіться відео

За словами глави Удмуртії Алєксандра Брєчалова, на виробництві нібито вибило шибки, "але серйозних руйнувань немає".

Також росЗМІ з посиланням на місцевих жителів додали, що удар припав по цеху, де роблять безпілотники. Вони зазначили, що в Іжевську під виробництво дронів було переобладнано три торгові центри.

Зауважимо, що відстань від кордону України до Іжевська – понад 1 300 кілометрів.