Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко. Это впервые БпЛА атаковали Удмуртию.

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Последствия атаки на электромеханический завод "Купол"

Коваленко рассказал, что под атакой неизвестных БпЛА оказался Ижевский электромеханический завод "Купол" в России.

Там Россия производит ЗРК "Тор", а также РЛС и определенные компоненты,

– отметил он.

Российские СМИ сообщают, что это первая атака БпЛА республику Удмуртия. В результате атаки якобы есть пострадавший.

Дрон атаковал Ижевский электромеханический завод "Купол": смотрите видео

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, на производстве якобы выбило стекла, "но серьезных разрушений нет".

Также росСМИ со ссылкой на местных жителей добавили, что удар пришелся по цеху, где делают беспилотники. Они отметили, что в Ижевске под производство дронов было переоборудовано три торговых центра.

Заметим, что расстояние от границы Украины до Ижевска – более 1 300 километров.