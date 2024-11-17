09:42, 17 ноября

Россия утром 17 ноября осуществила массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК... В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций,

– заявили в ДТЭК.

К счастью, люди целы. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали устранять последствия атаки и восстанавливать работу оборудования.

Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за 2024 год.