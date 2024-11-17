Какая ситуация в Украине со светом, что происходит на фронте, какие изменения в дипломатии – читайте в теме 24 Канала.
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Россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК: серьезно повредила оборудование
Россия утром 17 ноября осуществила массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.
Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК... В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций,
– заявили в ДТЭК.
К счастью, люди целы. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали устранять последствия атаки и восстанавливать работу оборудования.
Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за 2024 год.
Из-за массированной атаки на энергосистему в Украине ввели отключение света
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что россияне нанесли очередную массированную атаку на энергосистему.
Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии,
– пояснил министр.
По состоянию на 9:30 по указанию Укрэнерго в Киеве, в Киевской, Донецкой, Днепропетровской области применяют экстренные отключения света.
Кроме того, власти регионов объявили, что:
- в Черкасской области применяют аварийные отключения электроэнергии;
- на Днепропетровщине – также экстренные отключения электроэнергии;
- на Полтавщине – применили график аварийных отключений света;
- в Винницкой области – есть попадание в объекты критической инфраструктуры и отключение света;
- на Черниговщине – из-за массированной ракетной атаки России ввели график аварийных отключений электроэнергии;
- в Одессе – действуют экстренные отключения электроэнергии;
- в Сумской области – графики аварийных отключений электроэнергии. По состоянию на 9:13 без света потребители 4, 5, 6, 7, 8 очередей;
- в Харьковской области – применяют график аварийных отключений.
Дроны атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол"
Дроны атаковали российский Ижевский электромеханический завод "Купол", где Москва производит ЗРК "Тор", РЛС и определенные их компоненты.
РосСМИ со ссылкой на местных жителей заявили, что удар пришелся по цеху, где делают беспилотники. По данным россиян, в Ижевске под производство дронов переоборудовали 3 торговых центра.
На Волыни и Винницкой области россияне обстрелами повредили энергетическую инфраструктуру
Россия в Винницкой и Волынской области повредила энергетическую инфраструктуру. В Винницкой области есть отключения света.
Россия убила в Николаеве двух человек
Россия в Николаеве атаковала "Шахедами" в несколько волн. Враги повредили жилые дома.
Россияне ранили четырех взрослых и двух детей. Предварительно писали об одном погибшем человеке.
К сожалению, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что умерла еще одна женщина.
На Закарпатье упал БпЛА
Дрон упал в горной местности в Мукачевском районе на границе Закарпатской и Львовской областей. Беспилотник еще не нашли, жертв и раненых нет.
Взрывы на рассвете раздавались по меньшей мере в:
- Кропивницком, Запорожье и в Черкасской области;
- Одессе;
- Днепре и Кривом Роге;
- Киеве;
- Винницкой и Хмельницкой областях.
Более 720 тысяч ликвидированных оккупантов
Россия потеряла на фронте:
- Личного состава – около 720880 (+1640),
- танков – 9350 (+12),
- боевых бронированных машин – 19021 (+27),
- артиллерийских систем – 20556 (+36),
- РСЗВ – 1252 (+0),
- средств ПВО – 999 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 18974 (+60),
- крылатых ракет – 2641 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 29321 (+85),
- специальной техники – 3653 (+2).
Россия атакует Львовскую область ракетами: работает ПВО
Россия запустила ракеты в направлении Львовской области.
Максим Козицкий сообщил, что силы ПВО уже работают и отражают российскую атаку.
По меньшей мере 7 бортов Ту-95МС Россия подняла ночью в небо. На рассвете Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет из стратегических бомбардировщиков.
Из-за атаки дронов-камикадзе типа "Шахед" взрывы раздавались в Полтавской и Киевской областях, а также в Николаеве и Киеве.