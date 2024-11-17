09:42, 17 листопада

Росія вранці 17 листопада здійснила масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Атаковано теплоелектростанції ДТЕК… Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання станцій,

– заявили у ДТЕК.

На щастя, люди цілі. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно почали усувати наслідки атаки та відновлювати роботу обладнання.

Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за 2024 рік.