Яка ситуація в Україні зі світлом, що відбувається на фронті, які зміни в дипломатії – читайте у текті 24 Каналу.
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Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкодила обладнання
Росія вранці 17 листопада здійснила масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України.
Атаковано теплоелектростанції ДТЕК… Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання станцій,
– заявили у ДТЕК.
На щастя, люди цілі. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно почали усувати наслідки атаки та відновлювати роботу обладнання.
Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за 2024 рік.
Через масовану атаку на енергосистему в Україні запровадили відключення світла
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що росіяни завдали чергової масованої атаки на енергосистему.
Ворог атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії,
– пояснив міністр.
Станом на 9:30 за вказівкою Укренерго у Києві, на Київщині, Донеччині, Дніпропетровщині застосовують екстрені відключення світла.
Окрім того, влада регіонів оголосила, що:
- у Черкаській області застосовують аварійні відключення електроенергії;
- на Дніпропетровщині – також екстрені відключення електроенергії;
- на Полтавщині – застосували графік аварійних відключень світла;
- на Вінниччині – є влучання в об'єкти критичної інфраструктури та відключення світла;
- на Чернігівщині – через масовану ракетну атаку Росії ввели графік аварійних відключень електроенергії;
- в Одесі – діють екстрені відключення електроенергії;
- у Сумській області – графіки аварійних відключень електроенергії. Станом на 9:13 без світла споживачі 4, 5, 6, 7, 8 черг;
- у Харківській області – застосовують графік аварійних відключень.
Дрони атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол"
Дрони атакували російський Іжевський електромеханічний завод "Купол", де Москва виробляє ЗРК "Тор", РЛС та певні їхні компоненти.
РосЗМІ з посиланням на місцевих жителів заявили, що удар припав по цеху, де роблять безпілотники. За даними росіян, в Іжевську під виробництво дронів переобладнали 3 торгові центри.
На Волині та Вінниччині росіяни обстрілами пошкодили енергетичну інфраструктуру
Росія у Вінницькій та Волинській області пошкодила енергетичну інфраструктуру. На Вінниччині є відключення світла.
Росія вбила в Миколаєві двох людей
Росія в Миколаєві атакувала "Шахедами" у декілька хвиль. Вороги пошкодили житлові будинки.
Росіяни поранили чотирьох дорослих та двох дітей. Попередньо писали про одну загиблу людину.
На жаль, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що померла ще одна жінка.
На Закарпатті впав БпЛА
Дрон впав у гірській місцевості у Мукачівщині на межі Закарпатської та Львівської областей. Безпілотник ще не знайшли, жертв та поранених немає.
Вибухи вдосвіта лунали щонайменше у:
- Кропивницькому, Запоріжжі й на Черкащині;
- Одесі;
- Дніпрі та Кривому Розі;
- Києві;
- Вінницькій та Хмельницькій областях.
Понад 720 тисяч ліквідованих окупантів
Росія втратила на фронті:
- Особового складу – близько 720880 (+1640),
- танків – 9350 (+12),
- бойових броньованих машин – 19021 (+27),
- артилерійських систем – 20556 (+36),
- РСЗВ – 1252 (+0),
- засобів ППО – 999 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18974 (+60),
- крилатих ракет – 2641 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29321 (+85),
- спеціальної техніки – 3653 (+2).
Росія атакує Львівщину ракетами: працює ППО
Росія запустила ракети в напрямку Львівської області.
Максим Козицький повідомив, що сили ППО вже працюють і відбивають російську атаку.
Щонайменше 7 бортів Ту-95МС Росія підняла вночі у небо. Вдосвіта Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників.
Через атаку дронів-камікадзе типу "Шахед" вибухи лунали у Полтавській та Київській областях, а також у Миколаєві та Києві.